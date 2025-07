Pallanuoto, Campagna: “Abbiamo sbagliato partita”

Roma, 20 lug. (askanews) – “Abbiamo sbagliato partita. Chiediamo scusa ad appassionati e telespettatori perché si aspettavano un Settebello diverso”. Così il ct della nazionale italiana di pallanuoto maschile, Alessandro Campagna, commenta la cocente eliminazione della squadra azzurra ai mondiali di Singapore. “L’impegno non è mancato, ma non è stato sufficiente. La Grecia ha giocato la partita perfetta, noi invece ce la siamo incasinati. Siamo andati a finire 9-1; comunque ci credevo perché abbiamo le caratteristiche per piazzare un break di 4/5-0, avremmo potuto mettergli pressione e provare a riaprirla. Anche il loro portiere è stato bravo e li ha salvati in alcuni momenti che potevano girare la partita. Però bisogna ammettere che l’avversario è stato superiore. Il percorso di questa squadra è appena cominciato, dobbiamo continuare a lavorare”. (Foto di Andrea Masini / DBM)