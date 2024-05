Pallanuoto, domani prima semifinale di play-off per Canottieri Napoli: assalto finale alla Serie A1

Una settimana decisiva quella che si apre domani per la Canottieri Napoli alla Piscina Scandone alle 19.15 con la prima sfida della semifinale play off contro la Reale Mutua Torino 81. I ragazzi del molosiglio sono molto concentrati e con il Mister Enzo Massa hanno preparato con la massima attenzione la prima delle sfide per l’accesso al massimo campionato.

Il presidente Giancarlo Bracale invita la città a sostenere la squadra: “Invitiamo i napoletani amanti dello sport e appassionati di pallanuoto a venire sabato alla Scandone. La squadra ha bisogno del supporto della sua città per affrontare al meglio questa importante sfida. Con il sostegno del nostro pubblico sarà una splendida giornata di sport. L’ingresso è gratuito. Conto su Napoli e i napoletani”.