Pallanuoto, il Setterosa debutta con vittoria ai Mondiali

Roma, 11 lug. (askanews) – Debutto vincente, con qualche sofferenza, del Setterosa di Carlo Silipo al Mondiale di Singapore. La Nazionale italiana di pallanuoto femminile ha battuto la Nuova Zelanda 14-9 con due tempi e mezzo giocati in sordina ed un tempo e mezzo con grinta e superiorità. “La tensione e la precipitazione in attacco, in avvio, hanno pesato. Ma poi ho visto una reazione da squadra compatta” osserva il c.t. Carlo Silipo ai microfoni della Rai dopo il 14-9 che rompe il ghiaccio. L’Italia parte con poca reattività, segna la prima rete dopo ben 10′ (Giustini, alla fine premiata come mvp), non riesce a servire degnamente i centroboa, si ritrova sotto 8-6 al 20′, quindi si scuote e ribalta il match: tre rigori consecutivi di Ranalli valgono il sorpasso, da lì in poi è un monologo fino al massimo vantaggio che fissa il punteggio. Chiudiamo in gloria con un break di 8-1 che la dice tutta. Considerando il rinnovamento in atto (appena cinque reduci dai Giochi di Parigi), le difficoltà negli automatismi sono da mettere in conto. Ma domenica, contro l’Australia argento olimpico, bisognerà fare molto di più per conquistare la vittoria.(Foto Giorgio Scala / DBM)