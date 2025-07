Pallanuoto, Italia-Sudafrica 28-4, Settebello ai quarti

Roma, 16 lug. (askanews) – Il Settebello di Alessandro Campagna batte il Sudafrica 28-4 (6-1, 9-0, 8-1, 5-2), vince il girone preliminare e approda direttamente ai quarti di finale, dove domenica 20 luglio alle 10:00 affronterà la vincente dell’ottavo tra Brasile seconda del gruppo C e la terza del gruppo D (venerdì 18 luglio alle 13:30). Dopo l’ouverture convicente con la Romania e la performance elettrizzante con la Serbia campione olimpica, supera tranquillamente l’equipe allenata da Grant Mackenzie e chiude la prima fase con sessantadue gol fatti e venticinque subiti, compresi i tiri di rigore del match con la Serbia. Nei 14 in lsta non c’è Francesco Di Fulvio (risparmiato dal cittì), i gradi di capitano passano a Nicholas Presciutti e tra i pali comincia Baggi Necchi.”Ciccio” Francesco Lorenzo Cassia, con il suo poker e il suo entusiasmo, è il player of the match. (Foto Andrea Masini / DBM)