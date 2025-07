Pallanuoto, l’Italia crolla ai mondiali: 17-11 per la Grecia

Roma, 20 lug. (askanews) – Settebello sconfitto duramente ed eliminato ai quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto a Singapore, così come avvenuto per le donne. Gli azzurri di Sandro Campagna crollano 17-11 (6-1, 3-1, 4-4, 4-5) contro i greci pagando carissima l’espulsione di Iocchi Gratta (gioco violento) nel primo parziale. La partita praticamente si decide qui. Gli azzurri dopo pochi minuti sono già sotto 3-1, ma poi arriva un episodio clamoroso: Iocchi Gratta colpisce Argyropoulos con una ginocchiata, è gioco violento che viene visto dagli arbitri al VAR. 4′ di espulsione e rigore. La Grecia ne approfitta e trova uno strappo che praticamente mette fine al match: 6-1 nei primi otto minuti. La prima metà di gara vede gli azzurri praticamente fuori dall’incontro, con gli ellenici che allungano ancora e volano addirittura su un umiliante +8, con Bruni (miglior marcatore azzurro con tre reti) che accorcia le distanze al -7 all’intervallo lungo. Gli azzurri ci provano, ma il distacco è troppo ampio anche per poter provare a sognare una rimonta (addirittura Campagna si gioca la carta dei sette giocatori di movimento sul finale) ma arriva la seconda bruciante delusione dopo Parigi 2024. (Foto Andrea Masini / DBM)