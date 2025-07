Pallanuoto, Silipo: “Buon approccio, poi qualità ungherese”

Roma, 19 lug. (askanews) – E’ deluso il ct della Nazionale italiana di pallanuoto femminile, Carlo Silipo, dopo la sconfitta ai mondiali di Singapore che prelude alle azzurre il pass per la semifinale. “Abbiamo giocato molto bene nei primi due tempi, con grande applicazione difensiva e pazienza in attacco – la sua analisi – Il terzo tempo è stato decisivo, ci è mancata forza in attacco e abbiamo subito troppo; poi abbiamo provato a cambiare qualcosa a livello tattico per rientrare in partita, ci stavamo quasi riuscendo però è emersa la qualità delle giocatrice ungheresi e soprattutto di Keszthely che nei momenti importanti ci ha punito. Ci sono state anche situazioni arbitrali discutibili, ma bisogna esserne superiori. Abbiamo avviato un nuovo quadriennio olimpico, convocando ragazze di prospettiva con cui abbiamo già disputato anche la World Cup. Stiamo allargando il gruppo per crescere il più velocemente possibile in previsione dei prossimi impegni. Proseguiremo il torneo per ottenere il massimo”. (Foto di Andrea Masini / DBM)