Pallanuoto, Ungheria-Italia 12-9, azzurre per il quinto posto

Roma, 19 lug. (askanews) – Le magiare strappano sul 7-5 con l’Italia ferma sul 5-4 segnato da Bianconi. Due tiri in sequenza di Sumergi e di Garda a 6 secondi dal cambio campo e difesa schierata; poi la superiorità di Keszthely, la vera dominatrice della partita, autrice di 4 gol ed mvp. Il break di 3-0 è fermato dalla palomba di Bettini (7-6). Ma il gap non si colma e le magiare raggiungono anche il +3 (10-7), amministrando poi il vantaggio nell’ultimo tempo, sullo 0-0 per oltre cinque minuti. A segno per le azzurre Ranalli, autrice di 4 gol e del 10-8 su rigore, Giustini in tripletta, Bianconi e Bettini. Il Setterosa tornerà in vasca per le semifinale per il quinto posto contro la perdente di Spagna-Olanda lunedì 21 luglio alle 14.00 italiane, le 20:00 locali. (Foto di Andrea Masini / DBM)