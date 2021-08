Pallavolo: Europei, domani l’esordio delle azzurre contro la Bielorussia

Zara, 19 ago. .- (Adnkronos) – Nel tardo pomeriggio di ieri le azzurre hanno raggiunto la città di Zara in Croazia dove, a partire da domani, affronteranno il Campionato Europeo Femminile 2021. Come avvenuto per la precedente edizione, anche quest’anno la rassegna continentale si disputa in quattro nazioni: Serbia, Bulgaria, Croazia e Romania. Domani alla Kresimir Cosic Sports Hall di Zara, per il primo impegno previsto dal calendario della Pool C, l’Italia scenderà in campo alle ore 17.15 contro la Bielorussia. Il match sarà trasmesso in diretta su RaiDue e in streaming dalla piattaforma Dazn. Si tratterà dell’ottava sfida tra le due formazioni: tutti e sette i match sin qui disputati tra Italia e Bielorussia sono stati vinti dalle azzurre.