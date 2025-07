Pallavolo, Italia-Cuba 3-1, azzurri semifinali di Nations League

Roma, 30 lug. (askanews) – Avanza a vele spiegate la Nazionale maschile nelle Finals di VNL. Gli azzurri hanno conquistato, con merito, le semifinali della manifestazione grazie al successo per 3-1 (25-18, 25-18, 20-25, 25-21) contro Cuba nella sfida inaugurale giocata al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo. Quella di oggi è l’undicesima vittoria nella VNL 2025, dopo le tre ottenute in Canada (week 1), le tre a Chicago (week 2) e le quattro a Lubiana (week 3): una conferma di solidità e attitudine alla vittoria in questa manifestazione. Ora gli azzurri attendono di conoscere l’avversaria che affronteranno in semifinale (il 2 agosto alle ore 13 italiane). La formazione avversaria sarà decisa al termine del quarto di finale tra Francia e Slovenia, in programma domani 31 luglio alle ore 9 italiane. Nella gara di oggi contro Cuba, gli azzurri sono stati bravi a partire subito forte e conquistare i primi due set. Dopo aver ceduto nel terzo, ancora una volta si è vista anche la capacità di soffrire e uscire dalle situazioni più complicate che accadono durante i set per poi essere lucidi nei momenti decisivi del match. Miglior realizzatore dell’incontro è stato Yant (Cuba) con 22 punti. Tra le fila italiane in evidenza Michieletto con 18 punti e Rychilicki con 16 marcature. Oggi, alle ore 15 italiane, si giocherà la seconda gara odierna dei quarti di finale tra il Brasile e i padroni di casa della Cina. Domani, oltre al quarto di finale tra Francia e Slovenia, si disputerà (ore 19 italiane) la sfida tra Giappone e Polonia. Gli azzurri, guidati ora da Ferdinando De Giorgi, avranno due giorni di riposo dalle gare, durante i quali potranno prepararsi al meglio per l’importantissima semifinale. (foto federvolley.it)