Pallavolo, Itas Trentino vince la Champions League maschile

Roma, 5 mag. (askanews) – L’Itas Trentino è regina d’Europa di volley maschile per la quarta volta e raggiunge Modena e Treviso nell’albo d’oro della manifestazione (foto Itas Trentino Fb). A distanza di 13 anni dall’ultima Champions League e dopo due finali perse contro lo Zaksa nel 2021 e nel 2022, la squadra di Soli ha battuto i polacchi dello Jastrzebski dominando la gara di Antalya chiusa con un 3-0 (25-20, 25-22, 25-21) che non ammette repliche. Un successo di squadra, figlio di un gruppo sempre compatto anche nelle ultime settimane di difficoltà, con Sbertoli appena rientrato e Lavia ancora non al meglio. E con la vittoria dell’Itas la Champions torna tutta italiana, cinque anni dopo l’ultima volta. La femminile femminile alle 19 è infatti Milano-Conegliano. Nel 2019 vinsero Civitanova e Novara.