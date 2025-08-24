Pallavolo L’Italia batte Cuba 3-0 ed è agli ottavi ai Mondiali

Roma, 24 ago. (askanews) – Partita perfetta della Nazionale italiana femminile di Julio Velasco che batte con un netto 3-0 Cuba: 25-9, 25-8, 25-16 i parziali in poco più di un’ora di gioco. Con questo successo arriva al 31^ vittoria consecutiva per le ragazze di Velasco, che conquistano l’accesso agli ottavi di finale e si giocheranno il primo posto nel girone nella giornata di martedì 26 contro il Belgio (in campo alle ore 12). La migliore realizzatrice del match è stata Paola Egonu, autrice di 12 punti. (Foto Federvolley)