Pallavolo, l’Italia di Velasco batte la Germania 3-1

Roma, 16 mag. (askanews) – Pronto riscatto per l’Italia femmimile di Julio Velasco nella Volleyball Nations League 2024. Le azzurre (foto Federvolley.it) oggi ad Antalya (Turchia) si sono imposte 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-22) sulla Germania. Un successo molto importante in chiave qualificazione olimpica, perché oltre ai punti del world ranking conquistati (2,59) permette all’Italia di tenere a distanza una formazione in corsa per Parigi 2024. Domani la nazionale tricolore, sempre ad Antalya, sarà chiamata ad affrontare la Bulgaria (ore 19 italiane, diretta su DAZN e VBTV); un’altra sfida da non sbagliare per compiere un ulteriore passo verso il pass olimpico.