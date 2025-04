Pallet Epal: il magazzino tra sostenibilità e innovazione

La sostenibilità è uno degli elementi che dovrebbe contraddistinguere sempre di più la logistica contemporanea, complice l’impatto notevole del settore sull’ambiente e la forte presenza – trasversale e non sempre adeguatamente percepita – da parte degli utenti.

C’è però da dire che le aziende si stanno impegnando non poco sotto questo punto di vista, a fronte da un lato dell’ottimizzazione dei processi, e dall’altro della ricerca di soluzioni predisposte all’insegna del riuso e del riciclo.

Tra queste, una delle più interessanti è rappresentata dai pallet Epal, particolarmente impiegati all’interno dei magazzini, dove sono considerati l’opzione preferenziale per quanto concerne la movimentazione delle pedane, in Italia e persino in Europa.

Nell’articolo che vi apprestate a leggere potrete trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo tipo di soluzioni, in grado di coniugare rispetto per l’ambiente, performance e innovazione.

Cosa sono i pallet Epal

I pallet Epal sono altresì noti come Eurepal ed Europallet. Di cosa si tratta esattamente? Rappresentano dei pallet in legno prodotti in maniera standardizzata; sono perciò fruibili all’interno di un contesto europeo, relazionandosi al meglio con merci provenienti da diverse nazioni.

La loro ideazione parte proprio dalla volontà (e dalla necessità) di ottimizzare i flussi operativi, alla luce degli scambi frequenti tra gli Stati e da tempi che sono diventati molto più frenetici e intensi di quanto non fossero in passato. Qualcosa che risulta possibile grazie all’intercambiabilità di ogni singolo esemplare.

Il legno, poi, aggiunge quel quid in più in termini di sostenibilità, semplificando le procedure, ma senza limitarne l’efficienza.

I pallet Epal sono sottoposti a un controllo costante che ne assicura la qualità ottimale, dando modo di attuare le opportune riparazioni e modifiche che devono obbligatoriamente essere fatte presso operatori autorizzati.

Quando sono stati introdotti i pallet Epal

Il sistema Epal è stato introdotto in Italia a partire dal 1°gennaio 1999 e ha sostituito progressivamente i prodotti conseguiti in precedenza, cosa che è avvenuta in via definitiva il 1° gennaio 2003. Si tratta di una soluzione, quindi, ormai decisamente collaudata e diffusa, presente in oltre 30 Paesi, ognuno dotato di un comitato di riferimento.

I servizi che ruotano intorno a questi pallet di ultima generazione vengono predisposti da parte di realtà qualificate e debitamente autorizzate: ecco perché avvalersi di articoli originali appare imprescindibile.

Le caratteristiche tecniche

I pallet Epal vengono realizzati secondo caratteristiche ben precise, alle quali abbiamo accennato in precedenza per quanto riguarda la versatilità e l’intercambiabilità. A tali peculiarità occorre aggiungerne altre degne di nota, ovvero:

spiccata robustezza ;

; praticità per quanto riguarda la portata;

controlli costanti a livello di certificazione;

monitoraggio per quanto riguarda le verifiche dell’umidità del legno , che deve rispecchiare standard ben precisi onde evitare la formazione di muffe;

, che deve rispecchiare standard ben precisi onde evitare la formazione di muffe; rispetto di precisi parametri fitosanitari;

adempienza misure esatte per garantire l’utilizzo trasversale;

viene garantita l’accessibilità su tutti e quattro i lati per le forche , in virtù di una compatibilità con tutti i mezzi di carico standard normalmente in uso presso i magazzini e le realtà della logistica;

, in virtù di una compatibilità con tutti i mezzi di carico standard normalmente in uso presso i magazzini e le realtà della logistica; per ottimizzare la sicurezza dei lavoratori, le tavole hanno bordi che appaiono smussati. Ciò riduce l’eventualità di infortuni e incidenti.

Un pallet di ultima generazione

Tra i pallet più all’avanguardia c’è un modello che sta emergendo come soluzione perfetta per i trasporti one-way, sia nazionali che internazionali. Si tratta di Logypal ed è realizzato in plastica pesante 80 x 120 cm.

Rispetto ai modelli standard in legno, necessita di un lavaggio semplice e rapido, evitando così una problematica quale la fumigazione. Essendo sovrapponibile, consente di ottimizzare le operazioni logistiche che avvengono in magazzino, a fronte di un aumento della sicurezza per i lavoratori.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto in questa analisi, possiamo affermare che i pallet Epal si distinguono per tratti che li rendono facilmente riconoscibili e dettagli che non sono secondari in termini di performance e sostenibilità.

Sono molto di più di una componente accessoria e rivestono un ruolo cruciale per le aziende, della logistica e non solo.

Occorre pertanto avvalersi di soluzioni certificate, realizzate da parte di realtà specializzate, in grado di rispettare i parametri e le peculiarità disposte su scala nazionale e internazionale. In questo modo è possibile ottimizzare i vantaggi di questi bancali, inclusa una maggiore sicurezza per le persone che operano all’interno degli stabilimenti e un interscambio paritario tra i vari poli logistici.