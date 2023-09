Pallone d’Oro, in corsa tre azzurri dello scudetto: Osimhen, Kvara e Kim

Ci sono tre campioni d’Italia tra i trenta finalisti del Pallone d’oro e sono Victor Osimhen Khvicha Kvaratskhelia e Kim. Osimhen, in particolare, con Lautaro Martinez è dietro Messi e Haaland. La Serie A, comunque messa in secondo piano nell’elenco dei 30 candidati al Pallone d’Oro di France Football, spunta a sorpresa nelle valutazioni dei bookmaker, seppure a distanza considerevole dai due grandi favoriti.

Il piazzamento migliore è proprio del centravanti dell’Inter, terzo in tabellone e offerto a 22 su Newgioco. Per l’attaccante del Napoli l’offerta è invece a 30 Davanti a tutti domina nel frattempo Messi, che dopo il trionfo ai Mondiali in Qatar è dato a 1,10 su Planetwin365, seguito dal norvegese del Manchester City, forte del triplete della scorsa stagione e in quota a 3,50. Dal tabellone è invece assente Barella, unico giocatore italiano in lista, inserito nella categoria “Altro” a 28; per la Serie A, ma a un’offerta sostanziosa, spunta anche Kvaratskhelia, dato tra 70 e 86 volte la posta.