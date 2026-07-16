Palma “Momento importante, wild card tutte italiane ai Palermo Ladies Open”





PALERMO (ITALPRESS) – “Sono 37 anni di seguito che facciamo questo torneo, è un momento importante per la Sicilia e anche per le giocatrici”. Così Oliviero Palma, direttore dei Palermo Ladies Open, a margine della presentazione della 37esima edizione del torneo in programma al Country Time Club dal 18 al 26 luglio. “Le wild card sono tutte italiane, ci sono 12 italiane e 3 siciliane tra tabellone principale e qualificazioni”. Palma ha inoltre svelato: “Organizziamo il meeting mondiale dei direttori di tornei WTA 125 che si terrà sabato, credo sia un momento importante per tutti”.

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