Palmieri (Unversità Federico II): Così il cambiamento climatico sta facendo crollare la fertilità maschile

Gli ultimi dati Istat certificano il declino demografico del Paese, con appena 439.747 nuovi nati nel 2018, il minimo storico dall’unità d’Italia. E se la colpa fosse anche del clima impazzito? A rispondere a questa ipotesi sono gli esperti riuniti per il secondo Congresso nazionale natura ambiente alimentazione uomo (Nau) della Società Italiana di andrologia (Sia), che si è appena concluso a Frascati, durante il quale sono stati presentati i dati più aggiornati sul calo della fertilità maschile. “Il numero medio degli spermatozoi degli uomini oggi è dimezzato rispetto a quarant’anni fa – avvertono gli andrologi – e un italiano su dieci è ormai infertile, oltre che dall’inquinamento ambientale potrebbe dipendere anche dal cambiamento climatico”. È infatti noto che l’aumento della temperatura danneggia l’apparato riproduttivo maschile, molto più di quello femminile: in alcune specie animali un incremento di pochi gradi delle temperature esterne può arrivare a dimezzare la fertilità e gli esperti temono che questo stia avvenendo anche per l’uomo. “Gli studi sugli animali, per esempio su farfalle e coleotteri, mostrano che l’aumento delle temperature sta probabilmente contribuendo all’estinzione di alcune specie perché l’apparato riproduttivo maschile e gli spermatozoi in particolare sono molto sensibili al caldo – spiega Alessandro Palmieri, presidente Sia e professore di Urologia Università Federico II di Napoli – In alcuni casi la produzione di spermatozoi è stata vista calare di tre quarti e la capacità di fecondazione è crollata: solo un terzo degli spermatozoi resta vitale, la maggioranza muore prima di arrivare a fecondare il gamete femminile. Per di più gli effetti negativi si tramandano anche sulla prole eventualmente generata che risulta meno fertile, con un 25% di riduzione delle capacità riproduttive”.