Palumbo, prorogata la concessione dei cantieri ex Mondomarine di Savona

Prorogata a Palumbo la concessione temporanea dei piazzali dei cantieri navali ex Mondomarine in attesa di assegnare quella definitiva. L’Autorità di sistema portuale ha prorogato fino a giugno la concessione a Palumbo. Sei mesi nei quali l’Autorità di sistema dovrà rivedere i criteri di assegnazione per la concessione ventennale in base a quanto emerso dalla sentenza del Consiglio di Stato. I giudici romani avevano respinto i controricorsi dell’Autorità di sistema portuale e Palumbo in risposta a quelli presentati al Tar da parte di Rodriguez Yacht Italy. Rodriguez contestava la delibera con la quale l’Authority aveva assegnato la concessione ventennale a Palumbo. Il Tar aveva annullato la gara, facendo quindi scattare il ricorso al Consiglio di Stato.