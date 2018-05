Palumbo Superyachts, venduto in Europa l’Extra 93 by Isa Yachts

Palumbo Superyachts ha il piacere di annunciare la vendita del nuovo Extra 93 by Isa Yachts. L’imbarcazione, di 28 metri, a tre ponti, è stata acquistata da un cliente europeo. Si tratta del quarto nuovo yacht venduto da Palumbo Superyachts dall’inizio dell’anno, oltre al Columbus S 50 metri, l’Isa Extra 76 e l’Isa Extra 126. Tra i principali obiettivi di Extra 93 vi è quello di innalzare ulteriormente gli standard per gli yacht entro i 100 piedi, in particolare in termini di volumi, comfort, vivibilità a bordo e contenimento dei consumi. Realizzato in composito, conforme agli standard Rina e alle certificazioni europee, questo yacht di 28,4 metri porta, come per gli altri modelli Extra, la firma di Francesco Guida che ha curato sia il design degli interni sia delle linee esterne. Le cinque cabine, inclusa una master suite a tutto baglio che trova spazio sul ponte principale e due ampie cabine Vip, oltre alle 2 per gli ospiti, tutte dotate di bagno, accolgono fino a dieci persone. L’impianto di propulsione dell’EXxtra 93 può fare affidamento su potenti motori Volvo Penta IPS in grado di spingerla fino a una velocità massima di 18 nodi e 15 nodi a velocità di crociera in modalità semi-dislocante. Appena iniziata la costruzione in Italia, nei cantieri di Ancona, Extra 93 sarà consegnata al suo Armatore nell’estate del 2019. Palumbo Superyachts, diretta da Giuseppe Palumbo, oggi detiene e commercializza i tre marchi del Gruppo: Isa Yachts e Columbus Yachts, rispettivamente specializzati nella progettazione e realizzazione di superyacht semi-custom e custom, e Palumbo Superyachts Refit per le attività di riparazione, refitting ed after sales di superyachts. La linea Extra di Isa Yachts costituisce un ulteriore gradino nella crescita di Palumbo Superyachts, nell’ambito di un rigoroso percorso che poggia le proprie fondamenta su una efficiente struttura organizzativa, sull’utilizzo delle tecnologie più avanzate e sul supporto di una infrastruttura cantieristica tra le più solide e affidabili al mondo, oggi nel pieno di una rapida e costante espansione. L’obiettivo è trasferire valori ed esperienza maturati in oltre 50 anni nella manutenzione, conversione di grandi navi e nella realizzazione di superyacht su linee di dimensioni più contenute, con l’intenzione di avvicinare alla passione per la vita in mare un numero maggiore di potenziali armatori che non intendono rinunciare a qualità e sicurezza.