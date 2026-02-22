Pamela Palomba e il respiro della memoria nella Chiesa di Gesù e Maria

di Fiorella Franchini

Dimenticare è una sciagura, solo la memoria offre un riscatto dall’oblio. “La Chiesa di Gesù e Maria in Napoli. Una storia in frammenti” di Pamela Palomba – Editrice Domenicana Italiana, non è una semplice ricerca d’archivio, ma un atto di resistenza culturale. In una Napoli dove il patrimonio artistico spesso lotta tra lo splendore eterno e l’abbandono più crudo, la storia della Chiesa di Gesù e Maria emerge come un paradigma di ciò che siamo stati e di ciò che rischiamo di perdere.

Il testo si muove con rigore scientifico tra le pieghe di una storiografia che, fino ad oggi, era apparsa frammentata e quasi rassegnata alla “diaspora” delle opere della chiesa. L’autrice accetta la sfida, idealmente lanciata da Tomaso Montanari, sui “vuoti” del monumento, decidendo di colmarli non solo con i dati, ma anche con una narrazione organica e appassionata.

Dall’epoca vicereale quando la zona di Tarsia-Pontecorvo si trasformò da sentiero mulattiero a centro nevralgico dello sviluppo urbano, fino alle recenti vicende legate all’associazione EuforiKa, il libro traccia una linea continua. Il passaggio dal nome Limpiano, legato al tempio di Giove, a quello di Pontecorvo è la metafora della trasformazione di Napoli in capitale vicereale. La figura di Fabrizio Pontecorvo viene delineata come quella di un “developer” ante litteram: uomo ambizioso e spregiudicato, capace di influenzare l’urbanistica cittadina grazie all’amicizia con Pedro de Toledo. La chiesa non era un corpo estraneo, ma il motore economico e sociale del quartiere. Il testo spiega come la costruzione dei palazzi nobiliari sia avvenuta in simbiosi con l’insediamento domenicano, creando quell’unicum architettonico che oggi appare purtroppo frammentato.

La dispersione delle opere, la “diaspora” napoleonica e i furti successivi non hanno cancellato l’anima del luogo. Attraverso l’inventario del 1864 e le memorie appassionate, l’autrice “ricompone i frammenti” di un mosaico che sembrava perduto per sempre.

È una cronaca di “cadute verticali” e tentativi di rinascita, dove il restauro si scontra con la burocrazia e le decisioni delle proprietà.

L’approccio è multidisciplinare, un’analisi profonda che spazia dall’urbanistica alla storia dell’arte, con focus dettagliati sulle cappelle e sugli enigmi iconografici.

Uno dei punti più affascinanti del lavoro di Pamela Palomba è il Capitolo 14, dove la ricerca storica si tinge di giallo artistico con le tavole perdute della pittrice Luisa Capomazza

L’autrice non si limita a elencare le opere, ma scava nelle lacune della storiografia. Il testo esplora l’ipotesi ricostruttiva legata al “sedicesimo mistero” del Rosario. In una Napoli seicentesca dominata dal naturalismo estremo, la Chiesa di Gesù e Maria rappresentava un fulcro di committenze prestigiose. L’autrice analizza come il vuoto lasciato dalle opere depredate non sia solo fisico, ma iconografico, suggerendo connessioni con l’ambiente caravaggesco che meritano di essere riconsiderate.

Le appendici, in particolare l’inventario dei beni del 1864, trasformano il libro in uno strumento indispensabile per futuri studi e, auspicabilmente, per il recupero delle opere disperse. Viene data grande enfasi alla struttura architettonica interna, che un tempo rifletteva il potere dei Domenicani. La descrizione delle cappelle come quella degli Orsini o di San Vincenzo Ferrer non è solo tecnica, ma serve a far comprendere al lettore l’entità dello spoglio subito. L’inserto sulla scultura lignea della Madonna con Bambino e il rito della vestizione dell’icona, firmato da Laura Piccolo, rimanda a pratiche antichissime e a un sincretismo religioso espressione di una spiritualità ancestrale.

L’autrice chiarisce subito che non leggeremo un freddo catalogo. La narrazione, pur rispettando il rigore scientifico, mantiene una costante tensione emotiva. La scrittura è partecipe; la chiesa è descritta come una “voce lontana”, un “lamento” che chiede di essere ascoltato nel frastuono della città moderna.

Un testo importante per gli studiosi di storia napoletana, per gli appassionati di tutela del patrimonio e per i cittadini che credono nella rinascita dei “luoghi simbolo”. “La memoria è lo spazio in cui le cose accadono per la seconda volta”, sosteneva Paul Auster; in tal senso ciò che rende prezioso questo testo è il ricordo di ciò che è stato perché restituisce dignità a un luogo “spogliato”.

Nonostante i saccheggi e l’abbandono, la Chiesa di Gesù e Maria viene riconsegnata alla collettività. Il libro documenta con onestà intellettuale l’impegno e il fallimento di un progetto di recupero, tra il 2016 e il 2021, curato da Luigifranco Zoena, rendendo giustizia agli sforzi dei volontari e alla passione civile che hanno animato la stagione della riapertura. Questo è il cuore “politico” e civile del libro; l’autrice mette in luce come l’associazione EuforiKa sia riuscita a raccogliere oltre 70.000 euro per interventi di messa in sicurezza e restauro, dimostrando che il patrimonio può essere salvato dalla partecipazione cittadina. Eppure, il finale è drammatico: l’Arciconfraternita proprietaria decide di interrompere l’affidamento proprio dopo il successo della ristrutturazione. L’autrice trasforma questa vicenda in un monito sulla gestione dei beni ecclesiastici e sulla fragilità dei progetti culturali indipendenti.

Il lavoro di Pamela Palomba è un’operazione di “archeologia dell’anima urbana”. È una lettura necessaria per chiunque voglia capire Napoli oltre la superficie, esplorando quel confine sottile dove la storia dell’arte si fonde con la vita quotidiana di un quartiere. Una visione mai rassegnata che continua a puntare sul contributo che ogni cittadino e ogni intellettuale può offrire alla salvaguardia dell’eredità culturale della città.