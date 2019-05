Pamela Prati a ‘Chi l’ha visto?’ ma non parla

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Pamela Prati, come era stato annunciato, è stata questa sera ospite di Federica Sciarelli a ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3, per una puntata in parte dedicata alle truffe on line a danno di uomini e donne sedotti da sedicenti innamorati o innamorate che li raggiungono sui social, li circuiscono e riescono a sottrargli soldi e dignità. La conduttrice ha sottolineato la presenza in puntata della Prati, a inizio serata, affermando che si trattava di una “ospite che ha attirato su di me tantissime critiche” e la cui vicenda, con il falso annuncio di un matrimonio con un uomo, Mark Caltagirone, rivelatosi inesistente, è “diventata un tormentone, motivo di satira”. Pochi minuti prima delle 22 Sciarelli ha annunciato che durante il servizio appena concluso era arrivata in studio Pamela Prati, subito inquadrata senza però che dicesse nulla. Durante la trasmissione il tema delle cosiddette ‘truffe romantiche’ è stato trattato più volte, con diversi servizi e testimonianze, ma la Prati non è mai più stata inquadrata né interpellata, né è stato detto se avesse lasciato lo studio o fosse ancora presente.