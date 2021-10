Panama, telecomunicazioni: Sparkle annuncia l’accordo con Trans Ocean Network

L’azienda italiana di telecomunicazioni Sparkle, primo fornitore internazionale di servizi in Italia e tra i primi dieci operatori al mondo e la societa’ di telecomunicazioni panamense Trans Ocean Network, specializzata in infrastrutture per cavi sottomarini e fornitore di Internet, dati e connettivita’ per multinazionali, istituzioni finanziarie, aziende e privati cittadini, hanno raggiunto l’accordo di costituire una joint venture strategica per realizzare a Panama City, una stazione di connettivita’ e atterraggio denominata Panama Digital Gateway, che ha l’obiettivo di diventare l’hub digitale per tutta l’America centrale, la Regione andina e i Caraibi. L’edificio che accogliera’ la struttura disporra’ di 3.200 metri quadrati per l’installazione di oltre 600 rack e 5 MW di energia e potra’ avvalersi delle piu’ recenti tecnologie di sicurezza, nonche’ della Power Usage Effectiveness (PUE) per misurare l’efficienza del Centro nell’uso di energia elettrica. Il Centro sara’ integrato con la rete dorsale globale di Sparkle, composta da piu’ di 600.000 km di fibra che si estende dall’Europa all’Africa, alle Americhe e all’Asia, e rappresentera’ anche il punto di atterraggio dei cavi telegrafici sottomarini esistenti e futuri che cercano una via di approdo nell’America Centrale, rafforzando cosi’ il ruolo di Panama come hub digitale strategico tra Nord e Sud America.

Stabilendosi nel Centro, le media company Over – The – Top (OTT), gli operatori, le istituzioni finanziarie e le corporazioni potranno beneficiare dei servizi di connettivita’ globale di Sparkle, compreso il servizio di transito IP di livello globale Seabone e l’accesso ad altre reti regionali. L’utilizzo dei cavi sottomarini offre un vantaggio in termini di prestazioni e durata, poiche’ i cavi sottomarini rappresentano le autostrade dell’informazione attraverso cui Internet e i servizi di telecomunicazione viaggiano alla velocita’ della luce, consentendo servizi digitali in tempo reale.