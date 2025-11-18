Panattoni entra in Alis: la logistica pesante punta sulla sostenibilità

Alis apre le porte a Panattoni Italy, colosso del real estate logistico e principale sviluppatore di immobili per la logistica in Europa. Un’adesione che il presidente di Alis Guido Grimaldi definisce «strategica» per il settore, perché rafforza la rete internazionale dell’associazione e ne conferma il ruolo di piattaforma capace di aggregare aziende di primo piano della logistica integrata.

Panattoni porta in Alis un know-how progettuale consolidato e una spinta forte all’innovazione nella logistica sostenibile. Il gruppo – attivo in Italia come ramo della Panattoni Europe e della Panattoni Development Company, fondata nel 1986 in California – è considerato il primo sviluppatore di logistica in Europa, con oltre 8 milioni di metri quadrati costruiti, 4,1 milioni in fase di realizzazione e investimenti che superano i 6 miliardi di euro.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Alis, una realtà che condivide la nostra visione di una logistica integrata, innovativa e sostenibile», afferma Giuliano Casale, acquisition and development director di Panattoni. «Vogliamo contribuire a creare soluzioni immobiliari che migliorino l’efficienza delle filiere e riducano l’impatto ambientale, promuovendo un modello di crescita competitivo ma responsabile verso territori e comunità”.

La sostenibilità è una linea rossa che attraversa tutte le attività del gruppo. Ogni nuovo immobile logistico sviluppato da Panattoni risponde agli standard più avanzati, certificati secondo i protocolli Leed, Breeam e Dgnb. Le certificazioni attestano l’impegno nella riduzione delle emissioni in fase di progettazione e costruzione, nell’ottimizzazione delle performance lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio e nel miglioramento del benessere di lavoratori, clienti, investitori e comunità locali, coerentemente con i criteri Esg.

Dal 2025 l’obiettivo dichiarato è raggiungere la neutralità carbonica in tutti i nuovi progetti: materiali meno impattanti, energia rinnovabile e compensazioni complete delle emissioni. Un impegno che, nelle intenzioni dell’azienda, punta a diventare il nuovo standard del settore.