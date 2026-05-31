Pane di grano gluten free: una svolta scientifica tutta italiana

di Salvatore Vicedomini

La celiachia è una patologia infiammatoria permanente, autoimmune, provocata dall’ingestione di glutine in persone geneticamente predisposte che colpisce tratti dell’intestino tenue e, se non trattata, danneggia i villi intestinali causando malassorbimento. Nel passato i primi popoli a descrivere e risaltare questa patologia furono gli antichi greci: infatti la parola Celiachia deriva dal termine greco < koiliakos >, che significa “addominale” o “relativo al ventre/intestino”. Il glutine è un complesso proteico di origine vegetale che si può trovare in diversi tipi di cereali come frumento, orzo, farro o segale conferendo elasticità e fragranza ai prodotti derivati come pasta, pane, pizza e biscotti. Questa miscela proteica non è dannosa per chi non ha disturbi specifici ma può causare problemi per coloro che sono affetti da celiachia esattamente diagnosticata. Una patologia frequente nella maggior parte delle popolazioni mondiali con un tasso di prevalenza complessiva che si agra attorno all’1% della popolazione generale su scala nazionale e mondiale. Molto diffusa in Europa, soprattutto nell’area Scandinava, poco nella zona Africana subsahariana e Asiatica, essa si manifesta a qualsiasi età, a partire dall’infanzia, con una predisposizione prevalente per il sesso femminile. Ad oggi l’unica terapia è basata nel seguire una dieta deglutinata per tutta la vita, escludendo rigorosamente tutti gli alimenti che contengono glutine, evitando ogni trasgressione. Spesso, a pesare sulla vita delle persone, oltre al cambiamento pressoché permanente del regime alimentare, è la relazione con gli altri in contesti particolari che prevedono pasti fuori casa, tant’è che, la celiachia oggi è riconosciuta “malattia sociale”.

In soccorso di tale problematica sociale e, a differenza dei soliti approcci tradizionali basati sulla sostituzione delle farine contenenti glutine, la tecnologia scientifica è intervenuta direttamente sulla struttura del glutine sviluppando un pane ottenuto da frumento tradizionale, ma con livelli di glutine compatibili con gli standard senza glutine; il primo pane di grano “Gluten free”.

Il Risultato lo si deve a un’innovativa e decisiva tecnologia brevettata su scala internazionale e, sviluppata nel territorio nazionale presso i laboratori di Avellino dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui studio è stato pubblicato sulla rivista Food Frontiers, con il titolo <Exploring the Impact of Pilot-Scale Transamidation for Manufacturing an Innovative Gluten-Free Wheat Bread > , che ha visto la partecipazione anche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Mauro Rossi del Cnr-Isa, uno degli autori dello studio e coordinatore dei ricercatori ha così affermato: “I prodotti attualmente commercializzati per le persone celiache sono ottenuti impiegando amido di frumento deglutinato, quindi alimenti privati delle sostanze nutritive e organolettiche del glutine e delle peculiari caratteristiche tecnologiche di elasticità che conferisce questa molecola proteica a tutti i suoi prodotti che ne derivano. Fondamentalmente noi del Cnr abbiamo trattato le farine con un enzima food grade (catalizzatore biologico purificato e sicuro) che è capace di aggredire il glutine mascherando le sue sequenze tossiche riconosciute dai linfociti intestinali del paziente celiaco. Quindi, resa la molecola proteica quasi completamente mascherata, è stato inibito l’innesco della risposta infiammatoria, alla base del danno intestinale della persona celiaca. Importante sottolineare- ha continuato il ricercatore– che il lavoro tecnico più gravoso, che ha richiesto l’impiego di diversi anni, è stato separare con sicurezza fisica il glutine modificato da quello che ha opposto resistenza alla mutazione perché, essendo coinvolti processi enzimatici, la resa non è mai al 100%; ragion per cui occorre sempre separare le parti che non hanno reagito da quelle che si sono modificate”.

Il pane ottenuto da questo studio rappresenta certamente il primo prototipo al mondo nel settore <gluten free> rivolto sostanzialmente al vasto pubblico che comprende le persone intolleranti, celiaci e sensibili al glutine come ci ribadisce ancora Mauro Rossi: “ Abbiamo dimostrato, nell’ultimo periodo della ricerca, la fase più interessante; rimescolando tutto il glutine perfettamente modificato con l’amido di frumento deglutinato, disponibile commercialmente, si è ottenuto una farina che riesce a lievitare e dare origine a un prodotto da forno come il pane o la pasta, recuperando tutte le proprietà simili a quelle della farina classica e con valori nutrizionali migliori rispetto ai tradizionali alimenti privi di glutine. Infatti si è praticamente mantenuto la presenza del glutine consentendo un rilascio più lento dell’amido e mantenendo un maggior valore proteico. Nello specifico, la classica farina di frumento è stata trattata con un enzima, la transglutaminasi microbica, che è in grado di formare legami tra le proteine del glutine e, nella fase successiva, il glutine detossificato così ottenuto è stato reintegrato con l’amido di frumento per ottenere una farina gluten free. Questo glutine modificato non viene riconosciuto come glutine nativo, infatti, quando si è andati a eseguire un’analisi quantitativa, il glutine tossico (quello nativo) è risultato inferiore a 20 parti per milione, il limite normativo secondo il Codex Alimentare (insieme di standard e linee guida di buone pratiche alimentari riconosciuto a livello mondiale) per poterlo definire Gluten Free”.

Se verrà confermata, questa tecnologia innovativa potrebbe determinare una svolta significativa con molteplici applicazioni per tutto il reparto alimentare e della ristorazione.

A tal proposito, il ricercatore Mauro Rossi ha tenuto a precisare: “La nostra metodologia enzimatica è già stata oggetto di brevetti internazionali da parte del Cnr, concessi nell’Unione Europea, negli Stati Uniti e in Canada, di cui è stata riconosciuta l’originalità e, una volta terminato il lavoro, i dati sono stati resi pubblici. Terminato il nostro percorso di ricerca, – ha sottolineato Mauro Rossi– si aprono ampie prospettive sotto l’aspetto della possibile commercializzazione, considerato l’alta potenzialità in un ambito industriale; quindi la palla passa agli imprenditori. Sicuramente, i costi eccessivi, a cui il Cnr è andato incontro per la produzione del prototipo confinato al test effettuato in laboratorio, si ridurranno drasticamente per una futura produzione industriale, trasformandosi in un’opportunità estremamente vantaggiosa. Soprattutto -ha concluso il ricercatore del Cnr-, va considerato che la Celiachia fino al secolo scorso era considerata prevalentemente una patologia legata all’età pediatrica rispetto ad oggi, in virtù del fatto che il numero dei pazienti celiachi di età adulta è aumentato in maniera vertiginosa. Un quantità di persone che ha dovuto abbandonare a malincuore l’alimentazione a base di frumento, ragion per cui, le prospettive di un rapido sviluppo industriale sono da ritenersi più che concrete”.