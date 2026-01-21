Panetta: annunci politici determinano scelte di investimento repentine

Roma, 21 gen. (askanews) – “Gli annunci politici, non più ‘geopolici’, ormai determinano delle scelte di investimento che sono repentine e cambiano rapidamente”. Lo ha affermato il governatore della banca d’Italia, Fabio Panetta intervendo a Milano al Comitato esecutivo dell’Abi.

“Stiamo assistendo a movimenti dei tassi di interesse” molto rapidi “che hanno talora un legame con i fondamentali ma che nella gran parte dei casi dipendono da altri fattori – ha rilevato -. Gli annunci che avete visto in questi giorni sulla scena internazionale”. Con ricadute sui tassi Usa e Giapponesi “e questo, naturalmente, è arrivato a noi anche attraverso il cambio”, ha detto Panetta.

“Tutto questo era ben difficile da prevedere ex ante, ma anche ex post non è che sia facilissimo capire quello che sta succedendo”, ha osservato.