Panetta: Europa inizia a beneficiare di diversificazione dal dollaro

Roma, 11 lug. (askanews) – Il sistema finanziario internazionale “sta attraversando una fase di profondo cambiamento. In un contesto in cui cresce l’incertezza sul ruolo degli Stati Uniti nell’economia mondiale, gli investitori sono alla ricerca di alternative al dollaro e ai mercati americani, avviando, seppur gradualmente, un parziale riorientamento dei portafogli globali”. E in questo quadro “segnali recenti indicano che l’Europa sta iniziando a beneficiare della crescente diversificazione: sono aumentate sia la raccolta dei fondi esteri specializzati in azioni europee, sia la domanda di attività a basso rischio denominate in euro. Questi movimenti restano tuttavia limitati”.

Queste opportunità “potranno essere colte solo rilanciando con determinazione il progetto di integrazione, completando il mercato unico e adottando politiche comuni per l’innovazione, la produttività, la crescita”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento all’assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) a Milano.

Per questo “è essenziale rafforzare l’architettura finanziaria dell’Unione, creando le condizioni per attrarre e trattenere capitali. Significa superare l’attuale frammentazione del sistema finanziario, completare l’Unione dei mercati dei capitali e offrire agli investitori un titolo comune privo di rischio”, ha detto.

“È una sfida istituzionale e politica, ma anche l’occasione per ridurre la dipendenza da circuiti esterni – ha detto Panetta – e valorizzare il potenziale dell’economia europea”.