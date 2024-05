Panetta: su Cbdc cruciali sicurezza, efficienza e accessibilità

Roma, 6 mag. (askanews) – Nel mondo 9 banche centrali su 10 stanno “esplorando” le possibilità legate all’eventuale creazione di valute digitali ufficiali (Cbdc) e in generale in questa fase stanno valutando “quali debbano essere le caratteristiche di design e quali elementi, delle soluzioni attualmente esistenti, andrebbero utilizzati per evitare effetti indesiderati sul mercato mercato dei pagamenti”. Lo ha affermato Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, intervendo ad un dibattito durante l’Innovation Summit della Banca dei regolamenti internazionali (Bri).

Per fare questo le Banche centrali “devono impegnarsi con una ampia gamma di portatori di interessi (stakeholder) e con il grande pubblico”, ha proseguito.

Panetta ha guidato tutta la prima fase di studio dell’euro digitale, mentre era nel Comitato esecutivo della Bce, e dallo scorso novembre è presidente del Comitato su infrastrutture di pagamento e mercati (Cpmi) della Bri e del Gruppo di coordinamento sui pagamenti transfrontalieri del Financial Stability Board.

In sintesi, secondo il banchiere centrale, “complessivamente lo scopo ultimo per una Banca centrale sulle Cndc è assicurare che vi siano opportunità addizionali, per venire incontro alle domande del pubblico e dei partecipanti di mercato, mediante strumenti sicuri, efficienti e accessibili”.

“Le Cbdc possono anche migliorare i pagamenti trans frontalieri, aumentando la velocità e riducendo i costi costi. Ma ovviamente deve essere chiaro che la decisione se adottarle è una decisione ‘sovrana’, da parte dei governi e questo – ha concluso Panetta – mette rilievo l’importanza della cooperazione” tra istituzioni.