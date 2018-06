Panini, figurine extra per Juve Campione, Napoli ed Empoli

La Panini ha realizzato cinque figurine speciali per celebrare i protagonisti delle fasi finali dell’ultimo Campionato di Calcio. Le prime due figurine sono dedicate alla Juventus Campione d’Italia: la prima riproduce la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” del 14 maggio scorso, che celebra il settimo scudetto consecutivo della squadra bianconera, mentre la seconda è dedicata a mister Massimiliano Allegri per aver conquistato il “doppio poker” della quarta Coppa d’Italia e del quarto titolo tricolore di fila. Altre due figurine riguardano rispettivamente il Napoli come “la grande antagonista” e l’Empoli per aver vinto la Serie B ConTe.it. L’ultima figurina è dedicata ai due “capocannonieri”, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile e il capitano nerazzurro Mauro Icardi, entrambi autori di 29 gol. Queste cinque figurine extra della collezione “Calciatori 2017-2018” sono destinate a completare la sezione “Film del Campionato”, che sintetizza i momenti salienti dell’ultima stagione, dall’inizio fino ai verdetti finali. Saranno distribuite in omaggio sabato prossimo 9 giugno in una bustina speciale abbinata a “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport”. Altre 15 figurine extra in totale erano state distribuite il 27 gennaio, il 24 febbraio e il 31 marzo scorsi.