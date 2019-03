Panini, il “Tour Up! 2019” fa tappa a Napoli nel weekend

Torna nel prossimo weekend a Napoli il “Panini Tour Up! 2019”, dopo che questa tappa, inizialmente prevista per il 23-24 febbraio, era stata rinviata a causa dei danni causati dal forte vento. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 30 e domenica 31 marzo in Via Caracciolo presso la Rotonda Diaz (ore 10-19). Proprio sabato, inoltre, sara’ in distribuzione in edicola con “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport” la bustina speciale del “Film del Campionato” contenente 5 figurine extra, tra cui quella dedicata al “saluto del capitano” Marek Ham?i’k, che ha lasciato il Napoli dopo 12 anni per andare a giocare in Cina nello Dalian Yifang. Dopo il grande successo del tour dello scorso anno, confermata la partnership strategica con il gruppo Intesa Sanpaolo, che promuove il nuovo “XME Conto UP!” dedicato agli under 18. Decine di migliaia di collezionisti piccoli e grandi potranno cosi’ darsi appuntamento nel coloratissimo “villaggio” Panini per scambiare le proprie doppie e per partecipare alle “Figuriniadi” misurandosi con giochi a premio come il “Figu Record”, il “Figu Quizzone” e il “Figu-danaio”.