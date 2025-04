Pannelli in policarbonato alveolare: impieghi e caratteristiche

Il policarbonato alveolare è un materiale all’avanguardia, apprezzato per le sue molteplici qualità tra cui la leggerezza, la resistenza e la duttilità.

Esso, infatti, consente di realizzare pannelli ideali per numerose applicazioni, come coperture, tettoie, tunnel e passatoie da esterno, garantendo durata nel tempo e ottime prestazioni anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli.

Quali sono le applicazioni?

Come già accennato, i pannelli plastica alveolare offrono una grande versatilità, permettendo di realizzare molteplici strutture. In particolare, vengono impiegati nei progetti che richiedono l’utilizzo di materiali leggeri ma allo stesso tempo capaci di durare a lungo e garantire una protezione ottimale.

Ad esempio, è possibile realizzare tettoie di diverse dimensioni, da utilizzare sia per la copertura di un semplice balcone, che per strutture più complesse come stadi e/o arene. La capacità di tali pannelli di resistere agli agenti atmosferici, infatti, li rende perfetti per l’utilizzo esterno.

Un’altra applicazione molto diffusa è quella dei gazebo in policarbonato alveolare, perfetti per giardini, piazze, locali e spazi commerciali. Queste strutture offrono riparo e comfort in ogni stagione: la parte inferiore in policarbonato trasparente o opale lascia filtrare la luce naturale, mentre la copertura superiore può essere aperta o dotata di tende per una protezione aggiuntiva.

Perché scegliere questi pannelli?

I pannelli realizzati in policarbonato alveolare hanno molte caratteristiche che ne motivano la scelta da parte di molti; tra queste è possibile elencare:

Leggerezza : i pannelli plastica alveolare sono leggeri e facili da lavorare, ma al contempo molto resistenti. Sono semplici da utilizzare e consentono la realizzazione di strutture personalizzate;

Passaggio della luce : questo materiale garantisce un’illuminazione naturale uniforme e diffusa, migliorando la qualità della luce negli ambienti interni senza compromettere la privacy delle persone;

Buon livello di isolamento : La struttura di questi pannelli funge da barriera termica naturale. L’intercapedine d’aria tra le lastre contribuisce a mantenere una temperatura interna costante, riducendo la necessità di sistemi di riscaldamento o raffreddamento. Ciò comporta un significativo risparmio energetico, sia durante la stagione estiva che in quella invernale;

Resistenza : i pannelli in plastica alveolare sono progettati per resistere a sollecitazioni meccaniche grazie alla loro robusta struttura a celle chiuse. Tale caratteristica li rende ideali anche per ambienti esterni;

Protezione UV : le lastre sono trattate con una protezione contro i raggi UV sul lato esterno. Questo trattamento è disponibile su richiesta anche su entrambi i lati, per garantire una maggiore resistenza all’esposizione prolungata ai raggi del sole;

Durata ottimale e poca manutenzione : il policarbonato alveolare è un materiale resistente agli agenti atmosferici e agli urti, garantisce una lunga durata nel tempo e necessita di poca manutenzione, riducendo così i costi dovuti a sostituzioni frequenti.

In poche parole, i pannelli plastica alveolare offrono una soluzione pratica e funzionale per numerose applicazioni, grazie alla loro combinazione di leggerezza, resistenza e facilità di lavorazione.

Perfetti per la realizzazione di strutture personalizzate, garantiscono una diffusione omogenea della luce naturale e un efficace isolamento termico, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici sia in estate che in inverno. La loro robustezza, poi, li rende adatti anche ad ambienti esterni, dove resistono senza problemi a urti, raggi solari e agenti atmosferici.