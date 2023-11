Pannelli solari sul terrazzo, in Campania trend in crescita. Otovo: Fotovoltaico, perché conviene

In Campania continua a crescere il numero di famiglie che scelgono per la propria casa un impianto fotovoltaico, portando la Regione a posizionarsi a metà della classifica delle Regioni italiane per numero di impianti fotovoltaici residenziali installati. Si contano oggi più di 40.605 impianti residenziali che producono in media tra i 1250 e i 1450 kWh all’anno per ogni kWp installato.

Grazie a questi numeri notevoli, la Campania supera di gran lunga i numeri di produzione energetica della Valle D’Aosta (800-1.000 kWh) ma anche quelli di importanti capitali europee come Zagabria che produce in media 1.155 kWh all’anno per ogni kWp installato.

“Le potenzialità che noi di Otovo vediamo per il mercato fotovoltaico in Campania sono enormi e lavoriamo ogni giorno per poter facilitare l’accesso dei cittadini a questa importante risorsa per un futuro più sostenibile – dichiara Fabio Stefanini, Regional Manager di Otovo – Basti pensare che, secondo gli ultimi dati di Italia Solare (Terna), la città di Napoli si classifica al secondo posto per la produzione media annua in kWh/kWp”.

L’installazione di un impianto fotovoltaico in Campania può avere molti benefici, tra cui il raggiungimento dell’indipendenza energetica consumando la stessa energia che si produce nella propria abitazione con i pannelli fotovoltaici. Integrando sistemi di accumulo è inoltre possibile immagazzinare l’energia prodotta e utilizzarla in un secondo momento, specialmente in inverno o alla sera, dove l’esposizione al sole è ridotta. Oltre a questo, è possibile considerare il servizio dello scambio sul posto, offerto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che permette di immettere l’energia in eccesso nella rete. Quando il valore dell’energia immessa in rete è maggiore dell’energia prelevata si possono liquidare le eccedenze: in questo caso il GSE pagherà l’energia in eccesso.

Considerando tempi di rientro dell’investimento di circa 4-5 anni, con un rendimento annuale del 20-25%, la scelta di installare un impianto fotovoltaico può quindi diventare molto vantaggiosa per l’efficientamento energetico della propria abitazione, vista anche la possibilità di recuperare il 50% del costo dell’impianto tramite detrazione fiscale in 10 anni. È inoltre possibile usufruire del Finanziamento Solare, che offre il tasso di interesse nominale (TAN) e TAEG variabili in base all’importo finanziato e alla durata del finanziamento.

Non mancano sicuramente in Campania le iniziative che la distinguono quando si parla di sostenibilità. La Regione è infatti tra le prime in Italia per eco-investimenti e si posiziona tra le prime cinque regioni per numero di imprese eco-investitrici (dietro solo a Lombardia, Veneto e Lazio) con circa 46.000 unità.

Inoltre, nei primi mesi del 2023, sono stati stanziati dalla Regione Campania risorse pari a 200 milioni di euro per attivare bandi destinati alle imprese che investono in fotovoltaico, oltre che in energie rinnovabili ed efficientamento energetico. Non mancano neanche le opportunità per i cittadini di accedere ai cosiddetti “Green Jobs”: lavori che mirano a salvaguardare la Pianeta sostenendo lo sviluppo della comunità senza impattare negativamente l’ambiente e che oggi rappresentano circa l’11,7% degli occupati nella Ragione.