Pantaleo De Luca coordinatore dell’Abbac per l’area Cilento Nord

Pantaleo De Luca nominato coordinatore Abbac per l’area Cilento Nord. Un profondo conoscitore e cultore della sua terra, esponente associativo di lungo corso di ospitalità diffusa, protagonista di iniziative culturali e sociali e ambientalista. Una nomina carica di significato per De Luca: “Fin dalla sua costituzione, circa venti anni fa ho partecipato e dato un contributo fattivo all’Abbac per sviluppare da pionieri l’ospitalità diffusa nel nostro territorio – dichiara – Accolgo questo incarico con lo spirito che mi appartiene, dare voce ai territori e trovare le giuste ed opportune sinergie per valorizzare l’autenticità della nostra terra soprattutto in questo periodo di enormi difficoltà per il turismo”.