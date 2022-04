Paola Briguori, prima donna alla guida dell’Associazione dei magistrati della Corte dei conti

Paola Briguori è il nuovo Presidente dell’Associazione dei magistrati della Corte dei conti. È stata votata, con ampio consenso (145 voti), alle elezioni che si sono svolte nei giorni scorsi. Subentra a Luigi Caso. Resterà in carica 3 anni. Si tratta di una svolta storica per l’Associazione dei magistrati contabili che, per la prima volta dall’istituzione, 45 anni fa, elegge ai propri vertici una donna.

Già Vice Procuratore generale della Corte dei conti presso la Procura Generale, Paola Briguori svolge ora le sue funzioni nel Collegio per il controllo concomitante presso la Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, da poco istituito. È stata già componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti ed è stata eletta in Consiglio direttivo dell’Associazione nelle due precedenti consiliature, rivestendo, nell’ultima, anche il ruolo di componente della Giunta esecutiva.

“Durante il mandato, il mio compito primario sarà quello di continuare a difendere le funzioni di controllo e di giurisdizione della Corte dei conti in questo delicato momento in cui l’Istituto è al centro di una riforma al Senato che mira ad indebolire e togliere effettività a tali funzioni, abolendo tra l’altro la responsabilità commissiva per colpa grave”, ha dichiarato la neopresidente Briguori.