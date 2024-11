Paola Giordano, quarto mandato alla presidenza di Ancrel Campania

L’assemblea degli iscritti dell’Ancrel Campania è stata chiamata al voto oggi per la nomina alle cariche dell’Associazione Nazionale certificatori e Revisori degli Enti Locali Campania. Arriva ancora una volta la conferma alla presidenza della dottoressa Paola Giordano, commercialista, revisore legale e degli Enti, già presidente dell’Associazione al quarto mandato. Sempre più numerosa la platea degli iscritti, numerose le manifestazioni di consenso e fiducia negli anni a ricompensare il lavoro svolto per i colleghi professionisti. “L’attività di questi anni è frutto di un lavoro di squadra di professionisti seri e responsabili – dichiara la presidente – che affiancano e supportano la presidenza, contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’associazione e mettendosi al servizio dei colleghi. Un team che non cambia”. I dottori Trivellini, Gorrasi, De Paolis e Massaro per il Consiglio e ancora per il collegio dei revisori i dottori Resciniti, Castiello e la dottoressa Contiero. Nuove attività e progetti con dei Comitati di lavoro ricchi di professionalità.