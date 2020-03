Paola Ianna entra in Grunenthal Italia come direttore Market Access & Government Affairs

Paola Ianna entra in Grünenthal Italia in qualità di Market Access & Government Affairs Director; riporterà ad Aldo Sterpone, Presidente e Amministratore Delegato di Grünenthal Italia, entrando a far parte del management team della filiale.

Dopo una prima esperienza in Pharmacia come Regulatory Affairs Manager e GSK come Project Manager, ha proseguito la sua carriera in Novartis dove ha svolto ruoli di crescente responsabilità nel marketing seguendo vari lanci in immunologia, ematologia e oncologia.

Negli ultimi 10 anni ha lavorato nel market access, cominciando come Access Leader a livello nazionale per la Business Unit Oncology gestendo attività strategiche sempre più complesse e articolate, quale membro del Country Market Access Executive Committee. Successivamente ha assunto la responsabilità di Head of Market Access per Novartis Pharmaceutical, gestendo 5 franchise di business e diventando Lead del Committee. Dal 2019, per completare il suo profilo, ha ricoperto il ruolo di Head of Territory Access, con la responsabilità sia istituzionale sia commerciale delle attività di accesso.