Paola Iezzi, fuori brano “Club Astronave”, tra dance pop e desiderio

Roma, 3 dic. (askanews) – Per Paola Iezzi è tempo di toccare inesplorate vette dance-pop sulle note di “Club Astronave”, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 6 dicembre per Columbia Records/Sony Music Italy, disponibile da oggi in presave.

Su un beat che chiede di essere suonato a tutto volume – con la produzione di ROOM9 e Gemelli – Club Astronave unisce il desiderio di evasione e connessione emotiva con un’atmosfera notturna, cosmica, dove emerge forte il desiderio di trovare un amore profondo mentre si è immersi in un contesto di festa e movimento.

“Club Astronave” è un viaggio lungo una notte all’insegna delle sensazioni pulsanti da dancefloor, in una dimensione in cui sono il ritmo e l’istinto a comandare. “Quella dell’astronave è una metafora che suggerisce un viaggio non solo fisico ma anche emotivo, in cerca di un significato e di un legame speciale. La musica diventa il mezzo per lasciarsi andare, affrontare le emozioni e dimenticare momentaneamente il resto del mondo, pur riportando ogni tanto alla realtà con una punta di malinconia”, ha raccontato Paola Iezzi.

Club Astronave è dance-pop che ricalca sonorità trance/dance, con una vibe elettronica pop iconica dei primi anni 2000 ispirata a icone pop di quegli anni come Madonna, qui in chiave contemporanea. Il brano – scritto da Paola insieme ad Antonio Caputo e Danilo Cortellino, e composto (oltre che dalla stessa Paola) da Alessandro Gemelli, Simone Giacomini, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende – arriva a coronamento di un anno denso di riconoscimenti, esperienze iconiche e nuove sfide, tutto rigorosamente sotto il comune denominatore della sexiness: la conduzione del Prima Festival a Sanremo 2024 e singoli di successo con Chiara, il libro Sisters. La nostra storia incredibile (edito Rizzoli) e non da ultima l’avventura televisiva come giudice di X Factor 2024, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che si avvia alle battute conclusive (finalissima giovedì 5 dicembre in diretta su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8).