Paola Peretti, arriva dal Belpaese il nuovo Ceo dell’americana Lush Home Décor

L’italiana Paola Peretti è stata nominata Ceo dell’americana Lush Home Décor, azienda del settore design per la casa fondata da Jenny Jing Zhu, che passa al ruolo di Chief Vision Office e co-presidente del consiglio di amministratore. Lush Home Décor è stata fondata nel 2008 e per due anni consecutivi nel 2021 e 2022 è stata nominata nella lista “50 fastest growing women led/owned companies” stilata da The Women President’s Organization in collaborazione con JPMorgan. La dottoressa Peretti si unisce all’azienda – precedentemente conosciuta come Triangle Home Fashions – grazie ad una carriera internazionale che si estende per oltre 25 anni, durante i quali ha guidato la crescita di marchi direct-to-consumer (DTC) in varie categorie. Peretti è stata recentemente chief digital officer presso Fresh, il marchio di cosmetici e profumi di proprietà di LVMH.