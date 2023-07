Paolo Aicardi riconfermato al vertice di Andia, l’associazione nazionale dei dirigenti d’impresa

Paolo Aicardi è stato riconfermato, per il triennio 2023-2025, presidente di Andia. L’Assemblea dell’Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici, la prima associazione in Italia per numero di associati in servizio e per presenza attiva nelle imprese di assicurazione, ha infatti rinnovato i vertici dell’Associazione. Riconfermati Dario Scrosoppi, Vice Presidente e Pietro Santi, Presidente della Commissione Relazioni Industriali. Al termine dell’Assemblea il Presidente Aicardi, al terzo mandato, ha dichiarato: “Negli ultimi anni la nostra società e il nostro Paese, hanno subito continui e importanti cambiamenti. Le crisi geopolitiche, finanziarie e aziendali, le continue evoluzioni dei mercati, la richiesta e la necessità di più welfare, lo smart working, solo per citarne alcuni, sono temi che non possono non trovare attenzione, approfondimento e soluzione al nostro interno e non vederci, per quanto possibile, presenti e propositivi. In una parola: protagonisti. Questa riflessione non può che partire dall’aggiornamento della nostra rappresentanza, dal rinnovamento degli obiettivi e dei programmi, per essere espressione di un settore e non solo di una categoria. In questo quadro, è sempre più necessaria un’unica struttura, centrale e ben organizzata, realmente rappresentativa, capace di intervenire efficacemente e tempestivamente su istituzioni, gruppi e aziende, aperta a tutte le componenti aziendali e professionali del nostro settore”.