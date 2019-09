Paolo Ascierto, medico del Pascale, primo oncologo d’Italia secondo Expertscape

Primo in Italia su 4000 specialisti, secondo in Europa su 25mila, quarto nel mondo su 65mila esperti: secondo l’agenzia internazionale Expertscape per la cura del melanoma nessuno è più bravo di Paolo Ascierto, oncologo del Pascale di Napoli. Per la società che valuta medici e ospedali in base a pubblicazioni e ricerche effettuate in tutto il mondo, l’Istituto dei tumori di NAPOLI si piazza ai primissimi posti anche per i vaccini terapeutici antitumori con Luigi Buonaguro al primo posto in Italia, ventesimo in Europa (ma su circa 4100 esperti) e Franco Buonaguro al terzo posto (33esimo a livello europeo). Ottavo posto in Italia, sempre per i vaccini, anche per un’altra ricercatrice del più grande polo oncologico del Mezzogiorno: Maria Tornesello. Non solo: il Pascale si piazza al quinto posto mondiale per le patologie molecolari con Nicola Normanno. Poco sotto il podio d’onore in Italia per le neoplasie del polmone a piccole cellule con un quinto posto di Alessandro Morabito; piazzamento per Sandro Pignata, quarto per il carcinoma dell’ovaio, 22.esimo in Europa su circa 18 mila esperti. E ancora, undicesimo posto italiano per Antonio Avallone, nelle neoplasie del retto; tredicesimo posto per Gaetano Facchini nei tumori urologici. “Questi dati, e lo dico con grande orgoglio – commenta il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – mostrano il ruolo preminente del nostro Istituto non solo in oncologia in generale, ma soprattutto nelle strategie più innovative dell’oncologia medica rappresentate dall’immunoterapia”.