Paolo Barrale eletto presidente di Charming Italian Chef

Paolo Barrale, chef del ristorante Marennà di Sorbo Serpico (Avellino), è il nuovo presidente di Chic (Charming Italian Chef), la Guida gastronomica che riunisce professionisti provenienti da vari settori del mondo della ristorazione. La proclamazione durante il congresso nazionale tenutosi presso l’Aquapetra Resort a Telese Terme (Benevento). Centoundici soci, tredici dei quali in Campania, una nutrita presenza della nostra regione anche tra i consiglieri (Vincenzo Guarino e Franco Pepe) e due importanti new entry per il 2017: Domenico Iavarone della nuovissima struttura Josè Restaurant di Villa Guerra a Torre del Greco e Luigi Salomone di Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia.