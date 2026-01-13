Paolo Bonafè è il nuovo segretario cittadino dell’Udc a Venezia

Paolo Bonafè è il nuovo segretario dell’Unione di Centro (Udc) a Venezia. L’esponente politico lascia così Azione, di cui è stato segretario fino a qualche settimana fa. Bonafè, tra l’altro, ha corso anche come candidato consigliere alle ultime elezioni regionali del Veneto. Per il nuovo segretario dell’Udc di Venezia si tratta, però, di un ritorno alle origini poiché è stato proprio lui, insieme a Giorgio Suppiej, a fondare il gruppo dell’Unione di Centro nel 2002 nel consiglio comunale di Venezia.