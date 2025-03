Paolo Bonetti, evoluzione e trasformazione digitale per aziende

Soluzioni integrate per massimizzare i risultati

Roma, 25 mar. – “Ci occupiamo di essere unico partner per qualsiasi progetto di trasformazione ed evoluzione digitale per aziende”, dice l’ing. Bonetti, che è anche un imprenditore digitale. Bonetti ha creato Hybrid Digital Consultancy (Hybrid.one), l’orchestratore di tutte le società del gruppo nell’area della consulenza digital con skill interne di classe internazionale negli ambiti di strategia, digital ADV, performance marketing, sviluppo tecnologico e business intelligence.Bonetti è il visionario della consulenza integrata. Classe 1985 Paolo Bonetti è un ingegnere, imprenditore e innovatore con una visione chiara: trasformare il digitale in un motore di crescita concreto per le aziende. Grazie a un approccio che unisce strategia, comunicazione, tecnologia e performance, ha creato un ecosistema di soluzioni integrate per semplificare la vita delle imprese e massimizzare i risultati.