Capone (Ugl): Una populeconomy contro le elites finanziarie. Domani a Napolil a presentazione del libro

Domani alle ore 17, presso l’Hotel Royal Continental di Napoli, si terrà la presentazione del libro di Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, “#Populeconomy. L’economia per le persone e non per le èlites finanziarie”. Il saggio, partendo dal fenomeno della globalizzazione, analizza l’attuale situazione economica ponendo l’accento sulle distorsioni delle politiche fondate sull’austerity e sulle conseguenze negative, in Italia, del Job’s Act. Oltre all’autore, prenderanno parte all’evento: Luca Malcotti, Commissario Utl Napoli; Gaetano Panico, segretario Ugl Campania; Gavino Nuzzo, professore straordinario di Economia aziendale all’Università Pegaso, direttore generale Adisu Puglia; Ermanno Corsi, giornalista professionista e scrittore; Ennio De Simone, professore ordinario di Storia economica all’Università Giustino Fortunato; Carlo Buttaroni, presidente di Tecné. Modererà il dibattito Alessandro Sansoni, direttore CulturaIdentità.