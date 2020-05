Paolo Catapano è il nuovo head of Off Premise Channel di Birra Peroni

Birra Peroni annuncia la nomina di Paolo Catapano come head of Off Premise Channel, la rete dei servizi al di fuori dei canali professionali. Da nove anni in azienda, Catapano ha precedentemente ricoperto ruoli nell’area Trade Marketing e Sales come head of Transformation On Premise, region manager South OFF Premise e On Premise Franchisee Channel Manager. Dopo il conseguimento della Laurea in Economia e Commercio presso l’università Federico II di Napoli, inizia la sua esperienza lavorativa nel dipartimento Marketing di L’Oreal per poi arrivare in Coca-Cola HBC ricoprendo diversi ruoli in area Trade Marketing. “Sono orgoglioso di affidare il canale moderno a Paolo. Il suo profilo professionale e la sua esperienza ci aiuteranno a costruire la strategia di canale in partnership con i nostri clienti per i prossimi anni”, dichiara Davide Gibertini, direttore commerciale di Birra Peroni. “Sono certo che il suo contributo sarà determinante e ci aiuterà a mettere in campo le migliori idee e attività per vincere sul mercato.