Paolo Ciabatti nuovo direttore generale di Ducati Holding

Paolo Ciabatti, direttore sportivo del Reparto Corse di Ducati dal 2017, assume ora il ruolo di direttore generale di Ducati Holding, dove è responsabile dello sviluppo del nuovo progetto Corse Off-road. Il suo percorso professionale inizia nel 1981 come Pr & press manager presso Sidauto, l’importatore ufficiale di marche come Mazda e Saab a Torino. Tra il 1990 e il 1997, ricopre ruoli di rilievo come commercial manager di Mazda presso Sidauto e successivamente come export manager fino al 1998. Nel 1999 inizia la sua carriera nel settore delle due ruote, lavorando per otto anni in Ducati come responsabile del programma Superbike. Successivamente, tra il 2007 e il 2012, fa parte di Infront Motor Sport come direttore del Campionato Mondiale Superbike (SBK). Nel 2013, torna in Ducati come direttore del progetto Moto GP e a partire dal 2014 ricopre la posizione di direttore sportivo del Reparto Corse.