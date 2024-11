Paolo Ciocca e Giuseppe Gola, Cdp conferma i vertici di Open Fiber

Open Fiber, società specializzata in infrastrutture di fibra ottica Ftth (Fiber to the Home), conferma il rinnovo dei mandati di Paolo Ciocca come presidente e di Giuseppe Gola come amministratore delegato. La decisione, annunciata da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), che detiene il 60 per cento delle azioni tramite Cdp Equity, è volta a consolidare l’impegno di Open Fiber nella digitalizzazione delle infrastrutture italiane, con l’obiettivo di estendere la banda ultra-larga in tutto il Paese.

Ciocca e Gola portano con sé una solida esperienza strategica e gestionale, risorsa fondamentale per supportare il consolidamento della società e l’attuazione dei suoi ambiziosi piani di espansione. Ciocca, nel ruolo di presidente, è riconosciuto per la sua esperienza in supervisione e governance aziendale, mentre Gola, come a.d., ha una lunga carriera nel settore delle infrastrutture e una profonda competenza nella gestione di progetti complessi, maturata in importanti aziende italiane del settore telecomunicazioni e reti tecnologiche.