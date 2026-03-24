Paolo Cirino Pomicino, funerali bipartisan per un protagonista della Prima Repubblica

Nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria si sono svolti i funerali di Paolo Cirino Pomicino, figura storica della Democrazia Cristiana e più volte ministro della Repubblica.

All’arrivo del feretro, in legno chiaro e adornato con fiori bianchi, la scena è stata quella delle grandi occasioni: un fronte politico trasversale, che ha riunito esponenti di stagioni e schieramenti diversi. Tra i presenti, volti simbolo della tradizione democristiana come Lorenzo Cesa, Gianfranco Rotondi, Clemente Mastella, Bruno Tabacci, Antonio Matarrese e Vincenzo Scotti, affiancati da personalità provenienti da altri percorsi politici, come l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema.

In prima fila, a sottolineare il peso istituzionale della cerimonia, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri e l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. Accanto alla bara, oltre alla foto del politico scomparso, anche le corone ufficiali delle presidenze di Senato e Camera.

A officiare la celebrazione è stato il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Nell’omelia ha tracciato un ritratto umano e politico netto: un uomo capace di creare legami, abituato al confronto e alla mediazione, che ha vissuto l’impegno pubblico con intensità e senza sottrarsi alle difficoltà. Una figura, ha ricordato, che ha saputo muoversi tra differenze anche profonde mantenendo sempre un senso di appartenenza più ampio.

Un ultimo saluto che, più che una cerimonia formale, ha assunto i contorni di un riconoscimento collettivo: quello a un protagonista di una stagione politica che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno duraturo.