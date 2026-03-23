Paolo Cirino Pomicino, il cuore napoletano della Prima Repubblica

Il Paolo Cirino Pomicino opinionista si è fatto conoscere e apprezzare come Geronimo. E con circolazione minore anche come Seneca, pseudonimo che scelse per collaborare con il Denaro a partire dal 1995: anno della sua breve e drammatica detenzione in carcere per fatti che si rivelarono inesistenti.

Era il periodo in cui infuriava Tangentopoli e il vento giustizialista tirava così forte che un uomo politico del suo rango aveva scelto di schermarsi per esercitare il diritto costituzionalmente protetto di esprimere il pensiero. In molti ricordiamo la violenza di giudizi affrettati e rancorosi.

Seneca osservava i comportamenti della Napoli che lo aveva per tanti anni osannato e che adesso, con la morte della cosiddetta Prima Repubblica e la nuova stagione dei sindaci scelti direttamente dagli elettori, si piegava all’ascesa del nuovo astro Antonio Bassolino all’inizio del suo potere.

In un momento di smemoratezza collettiva – chi aveva mai conosciuto o frequentato i caduti in disgrazia viceré meridionali (con lui anche Gava, De Lorenzo, Di Donato e tanti altri) tra gli imprenditori e i professionisti cittadini?) –, le note firmate dal vecchio saggio servivano a ritrovare il senso della realtà.

Ed era divertente – per chi non fosse compromesso – leggere di quel tale personaggio in vista, maschile o femminile che fosse, impegnarsi a fare la corte ai nuovi dominatori della scena con lo stesso zelo e probabilmente superficialità con cui erano andati a caccia della benevolenza dei vecchi.

Poi, certo, Pomicino è stato pienamente riabilitato per la forza e la tenacia che lo hanno tenuto in vita e che gli hanno consentito di combattere nonostante i tanti acciacchi che lo assediavano e che alla fine l’hanno avuta vinta sul corpo fragile a dispetto di una mente ancora lucida.

Qualcuno ricorderà della visita inaspettata che l’allora pubblico ministero Antonio Di Pietro fece al nuovamente infartuato Pomicino nell’ospedale che lo aveva in cura. A parte la sorpresa del gesto, poco si è parlato di quell’evento che invece è molto indicativo di come al tempo andassero le cose.

L’imputato aveva chiamato il suo accusatore per dirgli: Tu hai passato la mia vita ai raggi X e ti sei accorto del galantuomo che sono. Finché sarò in grado di difendere il mio onore continuiamo nel gioco delle parti: io il cattivo, tu il buono. Ma se non dovessi farcela toccherà a te ristabilire la verità.

Per quello che si è riusciti a ricostruire – e il diretto interessato potrebbe confermare o smentire la versione – il pubblico ministero accettò l’incarico promettendo che in caso di morte prematura (siamo ancora negli anni Novanta) avrebbe pensato lui a difendere la memoria del suo inquisito.

Questo per dire della personalità di un uomo che per il suo carattere schietto e diretto, per la sua capacità di andare al punto e conseguire il risultato, per l’innegabile tocco di geniale spregiudicatezza che usava aveva dovuto imparare a fronteggiare col sorriso anche invidia e tante cattiverie.

A Houston per il trapianto di cuore convinse l’equipe medica che doveva operarlo a fotografare le fasi di rimozione del vecchio arnese e quelle di impianto del nuovo. Una volta ristabilito, stampò le immagini su un manifesto dallo sfondo azzurro su cui fece scrivere: Il cuore della Prima repubblica batte ancora.

L’ironia non lo abbandonava mai ed era capace di scherzare sulle cose più sacre come la sua stessa vita. Il napoletanissimo istinto al fatalismo gli aumentava il coraggio del pensiero e delle azioni perché, tanto, ogni giorno poteva essere l’ultimo e bisognava farsi trovare pronti e senza paura al gran finale.

La persecuzione giudiziaria – 42 processi, 40 assoluzioni – gli ha reso anche un buon servizio. Se la fortuna aiuta gli audaci, nella disgrazia ha conosciuto la persona che lo avrebbe accompagnato nel tratto conclusivo dell’esistenza senza fargli mai mancare amore, gioia, comprensione. La seconda moglie, Lucia.