Paolo Colombo, un avvocato casertano nuovo garante dei disabili in Campania

L’avvocato casertano Paolo Colombo e’ stato eletto nuovo garante dei diritti delle persone disabili della Regione Campania. Colombo, assistito dall’avvocato Giuseppe Ceceri, ha ottenuto dal Tar Campania e dal Consiglio di Stato due sentenze che hanno annullato la nomina del precedente garante per difetto di motivazione e per l’esistenza di profili di irragionevolezza e illogicita’ della scelta finale. Colombo ha fatto sapere di avere esperienza “piu’ che ventennale nell’ambito della tutela dei diritti delle persone disabili”. E’ avvocato, docente di diritto, ha fatto parte dell’Osservatorio del Ministero del Lavoro per le persone con disabilita’. “Una societa’ puo’ definirsi veramente civile – ha dichiarato Colombo – solo se e’ in grado di tutelare effettivamente le persone svantaggiate ed offrire loro la possibilita’ di una vita dignitosa, perche’ dove vivono bene le persone disabili, vivono meglio tutti. Mi impegnero’ per garantire l’osservanza della normativa di settore, garantendo l’esigibilita’ in concreto dei diritti tante volte affermati e troppe volte negati. Sono pronto a lottare, come sempre fatto, affinche’ la disabilita’ venga considerata come una parte del mondo e non un mondo a parte. Spero nella collaborazione della societa’ civile e mi auguro che da parte delle istituzioni ci sia la giusta attenzione anche attraverso la destinazione di risorse adeguate”. Nella giornata di domani, dedicata alla disabilita’, la nomina a garante di Paolo Colombo, affetto da cecita’ dalla nascita, ha “un valore simbolico perche’ rappresenta una testimonianza concreta di riscatto civile e di speranza per tutte le persone disabili”.