Paolo D’Achille nuovo presidente dell’Accademia della Crusca

Claudio Marazzini, al termine dei tre mandati previsti dallo Statuto, ha lasciato l’incarico di presidente dell’Accademia della Crusca che ricopriva dal 2014 ed è stato nominato presidente onorario. Nuovo presidente dell’Accademia è stato eletto Paolo D’Achille, fino ad oggi vicepresidente, che è anche il primo romano a ricoprire questo ruolo di vertice della secolare istituzione fiorentina chiamata a custodire il ‘tesoro’ della lingua italiana di Dante, Francesca Petrarca e Giovanni Boccaccio. Il nuovo Consiglio direttivo dell’Accademia è ora così composto: Paolo D’Achille (presidente), Rita Librandi (icepresidente), Annalisa Nesi (accademica segretaria), Federigo Bambi e Rosario Coluccia (consiglieri). Paolo D’Achille (Roma 1955) – socio della Crusca dal 2011, Accademico ordinario dal settembre 2013, membro del Consiglio direttivo dal maggio 2017 e vicepresidente dal giugno 2022 – è professore ordinario di Linguistica Italiana presso l’Università Roma Tre. È stato presidente della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Silfi), segretario dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Asli), di cui in seguito ha coordinato la Sezione Scuola, membro del Comitato Esecutivo della Società di Linguistica Italiana (Sli). È membro del comitato direttivo di numerose riviste scientifiche. Storico della lingua italiana, D’Achille si è occupato dei rapporti tra il parlato e lo scritto, della produzione semicolta, della lingua del melodramma, delle scritture esposte, di vari problemi di morfologia, sintassi e lessico. Ha studiato anche vari aspetti dell’italiano contemporaneo, occupandosi dei neologismi, delle varietà regionali di italiano, del linguaggio giovanile, di onomastica, delle idee linguistiche di Pasolini. Ha inoltre condotto ricerche sulla situazione linguistica romana e laziale dal Medioevo all’età moderna e del dialetto romanesco dall’Ottocento a oggi. Dal 2015 è responsabile del Servizio di consulenza linguistica dell’Accademia e direttore del periodico “La Crusca per voi”.