Paolo De Castro nuovo presidente di Nomisma

Paolo De Castro, ex ministro dell’Agricoltura e parlamentare europeo, è il nuovo presidente di Nomisma. Lo ha nominato l’assemblea dei soci, prendendo atto delle dimissioni di Maurizio Marchesini, che rimarrà vice presidente esecutivo. La sua decisione, spiega una nota, è maturata in coerenza con la volontà di garantire alla presidenza di Nomisma un impegno continuativo e pienamente dedicato. De Castro aveva già assunto la presidenza di Nomisma dal 2001 al 2004 mentre negli ultimi anni è stato membro del consiglio di amministrazione e ha ricoperto il ruolo di presidente del Comitato Scientifico. “Con il nuovo piano di sviluppo Nomisma rinnova la propria volontà di investimento, con un focus particolare su ambiti di ricerca strategici per il Paese, dall’agroalimentare all’immobiliare, dall’industria all’energia, dai temi Esg alla transizione digitale, dove indipendenza, autorevolezza e capacità progettuale sono decisive. Al contempo, Nomisma intende porsi come interlocutore dei percorsi di generazione di nuova conoscenza che trovano, in particolare a Bologna ma non solo, una centralità importante per la vita economica delle imprese”, commenta De Castro. E’ stato confermato un ambizioso piano di crescita e investimenti, la cui implementazione è stata affidata al direttore generale Andrea Bontempi, finalizzato allo sviluppo di avanzati strumenti in grado di trasformare i dati in conoscenza fruibile e di efficaci soluzioni di supporto decisionale. A integrazione dell’attività core di ricerca e intelligence svolta fin dal 1981, Nomisma nel prossimo futuro punterà in modo ancora più deciso sull’attività di advisory e sui servizi di consulenza con l’obiettivo di affiancare i propri clienti nel risolvere problematiche complesse, di natura strategica o operativa.